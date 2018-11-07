Malezyalı Hindulardan 'Diwali Işık Bayramı' ibadeti

Malezya'daki Hindular, iyinin kötüye galip gelmesini temsil eden "Diwali Işık Bayramı"nda ibadet etmek üzere Batu Mağarası tapınağında bir araya geldi.

Malezyalı Hindular, her yıl kutladıkları "Diwali Işık Bayramı"nın son gününde tapınaklarında dini ritüellerini gerçekleştirdi.

Bu yıl Malezya'da 1-6 Kasım olarak hesaplanan Diwali Işık Bayramı'nın son gününde Hindular, ibadet için başkent Kuala Lumpur'daki çok sayıda Hindu tapınağının yanı sıra dünyanın en büyük mağara tapınağı Batu Mağarası'na gitti.

Geleneksel kıyafetleriyle kuşanıp süslenen çok sayıda Hindu, kutsal günlerinde ibadetlerini yerine getirmek üzere sabah erken saatlerde tapınak alanına gelmeye başlarken, çok sayıda turist de bu ana tanıklık etmek için Hinduların kutsal mekanında yer aldı.

Tapınağa girmeden önce ayaklarını yıkayan Hindular, büyük bir kalabalık eşliğinde dini ritüellerini gerçekleştirdi. Hindu rahipler, ziyaretçilerin dua ve dileklerini dinledikten sonra tanrılarına iletti. Duanın ardından rahipler, ziyaretçilerin alınlarına "thiruneeru" adını verdikleri beyaz kül ile "tilaka" isimli kırmızı boyalardan sürdü. Tapınakta Hinduların Diwali Işık Bayramı ve diğer özel günlerde kullandığı "diya" isimli mumları da yakıldı.

Diwali Işık Bayramı

Hindu inancına göre Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Ev ve sokaklarını da özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.

Haftalar öncesinden bayram hazırlıkları yapan Hindu aileler, bayram boyunca evlerine uğramak isteyenlere kapılarını açıyor.

Diwali Işık Bayramı Malezya'nın yanı sıra Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Guyana, Singapur ve Fiji gibi ülkelerde de kutlanıyor.

Batu Mağarası, Malezya'daki Hinduların Diwali zamanında en özel uğrak noktalarından biri olurken her yıl kutlanan "Thaipusam" bayramında da milyonlarca Hindu, bu tapınağa akın ediyor. Mağara, 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alırken, her yıl milyonlarca turiste de ev sahipliği yapıyor.

AA