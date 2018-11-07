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Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendi

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Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendi
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 81-75 yendi.
Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendi Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendi Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendi

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 81-75 yendi. 

Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi giren Türk Telekom, Stimac'ın art arda basketleriyle 3. dakika içinde 6-0'lık üstünlük sağladı. Konuk takım maçtaki ilk sayılarına Voronov ile ulaşırken, Stimac ile boyalı alanda etkili olmaya devam eden Türk ekibi, 7. dakikayı da 6 sayı farkla (12-6) üstün geçti. Landesberg ve Redding'in de skora katkı vermesiyle üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 17-13 önde bitirdi.

Zenit, 2. periyoda hem hücumda hem savunmada çok iyi başladı. Rakibinin yaptığı top kayıplarını özellikle Trushkin ve Scrubb ile sayıya çeviren Rus ekibi, 14-0'lık seriyle 13. dakika içinde 10 sayılık farkı (17-27) yakaladı. Çeyrekteki ilk sayılarını Landesberg ile bulan Türk Telekom, savunmada istediği oyunu sergileyemeyince, Zenit 16. dakikaya da 35-28 önde girdi. Türk Telekom, rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini Landesberg ile değerlendirse de Zenit, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

Türk Telekom, 3. çeyreğin ilk bölümünde Campbell, Landesberg ve Stimac'ın basketleriyle 10-0'lık seri bularak 23. dakika içinde 7 sayılık farka (48-41) ulaştı. Trushkin ve Uthoff'un sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan rakibine Landesberg-Stimac ikilisiyle karşılık veren Türk Telekom, üstünlüğünü sürdürdü ve periyodu 58-53 önde tamamladı.

Final çeyreğine Zenit, Scrubb, Türk Telekom ise Redding'in sayılarıyla girdi. Karasev ve Scrubb ile rakip savunmayı aşan Zenit, savunmada Campbell ve Landesberg'i durduramayınca Türk ekibi, 35. dakikayı da 5 sayı farkla üstün geçti: 69-64. Redding'in de devreye girmesiyle kontrolü elinde tutan Türk temsilcisi, son 2,5 dakikaya 76-68 önde girdi. Maçın en skorer ismi Landesberg'in önderliğinde oyunun kontrolünü elinde tutan Türk Telekom, karşılaşmadan 81-75 galip ayrıldı.

 

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