07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Gözaltında bile hainlik yaptılar

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FETÖ'nün mahrem imamı E.K. ve 80 asker yakalandı. Aynı ifadeleri veren hainler sorgu esnasında tuvalette uzun süre kalınca oyunları ortaya çıktı. E.K.'nin tuvalette örgüt üyelerine çözülmeyin notu bıraktığı anlaşıldı.
Gözaltında bile hainlik yaptılar
Gözaltında bile hainlik yaptılar Gözaltında bile hainlik yaptılar Gözaltında bile hainlik yaptılar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Güneydoğu mahrem imamı E.K ve onunla ankesörlü telefonla irtibat kuran 80 asker, Gaziantep polisinin yaptığı operasyonla yakalandı. FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan E.K'nin, gözaltına sorgusu emniyet tuvaletine bıraktığı mesajlarla örgüt üyesi askerlere nasıl ifade vermeleri ve 'çözülmemeleri' gerektiği konusunda talimat vermeye çalıştığı belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu mahrem imamlarına yönelik soruşturması kapsamında polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan askerler arasında Doğu ve Güney Doğu'daki askerlerden sorumlu mahrem imam E.K'de yer aldı.

TUVALETTEN ÇIKTI

Emniyette gözaltı sırasında, FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan mahrem imam E.K., etkin pişmanlık yasasından yararlanacağını söyleyip itirafçı olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine tek başına ifadesi alınan E.K., güvenlik güçlerine herkesçe bilinen, yurtdışında bulunan örgüt üyelerinin isimlerini verdi. Emniyette E.K., gözaltındaki diğer şüpheliler ile birlikteyken tuvalete gidişi sırasında, yaptığı şüpheli hareketler polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis, etkin pişmanlıktan yararlanmak için kendisine verilen kalem kağıdı kullanan E.K.'nin diğer örgüt üyeleri için rulo halinde bıraktığı notları buldu. E.K.'nin yazdığı notlarda ''Ankesörlü telefonlarda biz sadece bize bağlı olanları değil, herkesi arıyorduk. Darbeyi sakın anlatmayın. 2014'ten sonrası için sakın bilgi vermeyin. Asker, savcı, hakim ile ilgi sakın konuşmayın. Çok mecbur kalırsanız size bağlı olan deşifre olan bir askerin, yurtdışında olan kişilerin ismini verin" ifadeleri yer aldı.

SULANDIRMAK İSTEDİ

Polisin ankesörlü telefon operasyonlarıyla tüm kriptoları çözeceğini gören ve paniğe kapılan FETÖ'nün ardışık operasyonlarının sulandırılması talimatı verdiği belirtildi. Mahrem imam E.K'nin de bunun için ifade verdiği, yakalananları da aynı şekilde yönlendirmek için bu oyunu oynadığı anlaşıldı. Gözaltındaki askerlerin çoğunun etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri, üstündeki mahremleri deşifre etmelerinin bunda etkili olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen 80 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Star

 

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