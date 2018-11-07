ABD'den PKK savunması: Güvenceymiş!

Türkiye-Suriye sınır hattında PKK’lı teröristlerle kol kola pozlar veren ABD ordusu, skandal devrilerin ‘örgüte güvence amaçlı olduğunu’ açıkladı. Tehdit kokan görüntünün Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi verilmesi dikkat çekti.

Türkiye’nin operasyona hazırlandığı Suriye kuzeyinde PKK/PYD’li teröristlerle kol kola görülen ABD ordusu, eli kanlı katillere desteğini skandal ifadelerle kabullendi. Münbiç’te Türkiye’yi uzun süre oyaladıktan sonra Mehmetçikle ‘zoraki’ devriyeye başlayan Pentagon, aynı anda PKK ile giriştiği ‘paralel’ devriyeleri ‘güvence’ olarak niteledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, “Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye’nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı” ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü mevzilerine top atışı yapmasının ardından PKK ile omuz omuza görüntüler veren ABD ordusunun sözcüsü, SDG olarak ifade ettiği terör örgütüyle ortak devriyelerin süresiz olduğunu kaydetti. Manning, skandal ifadelerini şöyle sürdürdü:

YİNE AYNI TERANE: DEAŞ’A ODAKLANIN

“Suriye’de tüm tarafların DEAŞ’ın yenilmesine odaklanması gerekiyor. Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, SDG ortaklarımıza ve Türkiye’ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır. Türk ve Amerikan askerleri Münbiç bölgesinde ortak devriyelere başladı ve bu devriyeler DEAŞ’ı kalıcı bir şekilde yenme hedefine odaklanmamızı sağlayacak.” Öte yandan Pentagon’un bir başka sözcüsü Binbaşı Sean Robertson ise terör örgütüyle devriyelerin Münbiç’te değil sadece Suriye kuzeydoğusunda olduğunu iddia ederek “Münbiç yakınlarında Türkiye ile yaptığımız devriye dışında başka bir devriye gerçekleştirmedik” dedi.

Namlunun ucundasınız

Terör örgütü üyelerini ABD askerleriyle birlikte gösteren fotoğraflar birlikteliğin boyutunu gözler önüne serdi. ABD'lilerin Türkiye sınırındaki Ayn İsa, Dırbesiye, Süluk, Resulayn, Ayn el-Arab ve Tel Abyad hattında teröristlerle ortak devriyeleri görüntülere yansıdı. ABD son iki yılda Suriye PKK'sına 19 bin TIR ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat gönderdi. Pentagon, Fırat'ın doğusunda Mehmetçiğe karşı terör örgütünü teçhiz etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise sınır hattında özellikle Tel Abyad ve Ayn el-Arab yakınlarındaki terör noktalarını bombalıyor. Bölgede PKK'lılarla birlikte gövde gösterisine kalkışan Amerikalıların, Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir TSK operasyonunda teröristlerle birlikte imha edilme olasılığı bulunuyor. İstihbarat birimleri, sınırın öte yanındaki sevkiyat, cephanelik, depo, sığınak ve ABD askerlerinin teröristlerle birlikte hareketlerini anlık olarak takip ediliyor.