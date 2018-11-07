07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:35Öğle 12:54İkindi 15:35Akşam 18:01Yatsı 19:22
    • 22°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 95.537 0.85
  • Altın: 212,647 0.30
  • Dolar: 5,3618 -0.63
  • Euro: 6,1515 -0.09

Beşiktaş, Belçika deplasmanında

»
Beşiktaş, Belçika deplasmanında
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Belçika deplasmanında Beşiktaş, Belçika deplasmanında Beşiktaş, Belçika deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.

Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Gökhan Gönül sakat
Siyah-beyazlı takımda Genk maçı öncesi Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Tecrübeli oyuncu, sakatlığı dolayısıyla İstanbul'daki son antrenmanda yer alamadı.

Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Gary Medel ise ceza sınırında bulunuyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cocu: Başarısızlığın sorumlusu benimCocu: Başarısızlığın sorumlusu benimFenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu, yaşananların normal olduğunu belirtip, başarısızlığı kabul etti.
'G.Saray'ı yenmek için her şeyi yapacağız''G.Saray'ı yenmek için her şeyi yapacağız'Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve henüz puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin, savaşmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.
Heidel: G.Saray'a daha fazla atabilirdikHeidel: G.Saray'a daha fazla atabilirdikŞampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Schalke'de sportif direktör Christian Heidel, maçtan sonra daha farklı kazanabileceklerini söyledi.
​Galatasaraylı futbolcuya şok suçlama!​Galatasaraylı futbolcuya şok suçlama!Galatasaraylı Henry Onyekuru, Almanya sınırında çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek tutuklanmaktan kurtuldu.
Beşiktaş, Belçika deplasmanındaBeşiktaş, Belçika deplasmanındaBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom, Zenit'i sahasında yendiTürk Telekom, Zenit'i sahasında yendiBasketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 81-75 yendi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları07 Kasım 2018 Çarşamba 08:04
  • Dünya ikincisi milli futbolcular yurda döndü07 Kasım 2018 Çarşamba 07:50
  • Galatasaray turu zora soktu07 Kasım 2018 Çarşamba 07:30
  • Terim'den ilk açıklama06 Kasım 2018 Salı 23:17
  • İşte olaylı derbide PFDK'ya sevk edilen isimler!06 Kasım 2018 Salı 16:17
  • Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti06 Kasım 2018 Salı 14:42
  • Burak'a kadro dışı ve ağır para cezası geliyor!06 Kasım 2018 Salı 10:47
  • İşte Ali Koç'un istediği Türk teknik direktör!06 Kasım 2018 Salı 10:27
  • Fenerbahçe resmen açıkladı! Ersun Yanal...05 Kasım 2018 Pazartesi 23:29
  • Hasan Şaş konuştu! 'Tuzağa düşürdüler'05 Kasım 2018 Pazartesi 11:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri