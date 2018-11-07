07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Barcelona'da bomba alarmı!

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Barcelona'da bomba alarmı!
İspanya'nın Barcelona kentinde bomba alarmı verildi. Polis iki tren hattını kapattı.
Barcelona'da bomba alarmı! Barcelona'da bomba alarmı! Barcelona'da bomba alarmı!

İspanya'nın Barcelona kentinde Sants de Barcelona istasyonundaki iki tren hattı bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı.

 

Olay yerine uzman ekiplerin gittiği belirtildi. 

Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği söylendi.

 

İstasyondaki güvenlik personelinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği şüphesiyle polise haber verdiği belirtildi.

İspanya demir yolu şirketi ADIF, Sants de Barcelona istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Sants de Barcelona, kentin ana tren istasyonu olarak biliniyor. Bu istasyondan Fransa'ya yüksek hızlı tren seferleri düzenleniyor.

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