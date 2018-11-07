07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın

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İran’a ambargo uygulayan ABD’nin, Türkiye’ye tanıdığı geçici muafiyet piyasayı rahatlatırken, bankacılıkla ilgili önemli bir uyarı geldi.
Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın
Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, ambargo kapsamındaki İranlı banka Bank Mellat’ın şubelerinin kapatılmasını istediğini bildirerek, bankayla iş yapan Türk iş adamlarını uyardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de (TOBB), Bank Mellat ile iş yapan Türklerin de dolaylı olarak yaptırımlara dahil olabileceğini bildirdi.

 ‘3 şubeyi kapatın’

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yazılan yazıda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından, bazı İranlı kurum ve kuruluşların, “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” listesine dâhil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım kararı alındığı hatırlatıldı.

 

ABD Büyükelçiliği yetkilisince söz konusu kuruluşların mali varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının bu şirketlerle işlem yapmalarının yasaklandığı, işleme giren üçüncü ülke vatandaşlarının da ikincil yaptırımlara tabi olabilecekleri ifade edilen yazıda, özellikle, Türkiye’de 3 şubesi bulunan Bank Mellat için ilgili kurumların uyarılması istendi.

Dışişleri yazısında, ABD’nin beklentisinin, Bank Mellat şubelerinin kapatılarak, adı geçen kuruluş ve şirketlere Türkiye tarafından da yaptırım uygulanması olduğu ifade edildi.

Dışişleri yazısı, TOBB’a iletildi. TOBB, bünyesindeki iş örgütlerine, “BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte. Buna mukabil, ABD ve AB’nin tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı söz konusudur” uyarısını yaptı.

KAYNAK: MİLLİYET

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