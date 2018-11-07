Heidel: G.Saray'a daha fazla atabilirdik



Schalke'nin sportif direktörü Christian Heidel, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi.



İşte Christian Heidel'in maç sonu değerlendirmesi;



"Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"