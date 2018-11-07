Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda mağlup olarak ilk 4 maçı puansız kapatan Lokomotiv Moskova'da Yuri Semin, önemli açıklamalar yaptı.
"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Devler Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da Yuri Semin, "Savaşmaya devam etmeliyiz çünkü alacağımız her puan, ülke puanına katkı olacak. Avrupa Ligi'nde devam etmek için her şeyi yapacağız. Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"BASİT HATALAR YAPTIK"
İlk 4 maçı puansız kapatmalarının sebebi hakkında konuşan Semin, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde her hata cezalandırılır. Hücumumuz kötü değildi ancak hücum-savunma dengesi yoktu. Çok basit hatalar yaptık. Hepsi bu" dedi.
Galatasaray, grubun beşinci maçında 28 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.
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'G.Saray'ı yenmek için her şeyi yapacağız'
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda mağlup olarak ilk 4 maçı puansız kapatan Lokomotiv Moskova'da Yuri Semin, önemli açıklamalar yaptı.
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