Cocu: Başarısızlığın sorumlusu benim



Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.



Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.



Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.



Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra göreve devam eden yardımcısı Erwin Koeman da çizdiği farklı profil ile kısa sürede dikkat çekti. Oyuncularla daha yakından iletişim kuran 57 yaşındaki çalıştırıcı idmanları da sık sık durduruyor. Antrenman esnasında hata varsa bunu yerinde düzeltmeye gayret gösteren Koeman, bu yönüyle Cocu'dan ayrılıyor.



Erwin Koeman'ın, Cocu'ya göre daha babacan ve sıcak bir tavrı olması göze çarpıyor. Yakın durduğu kadar zaman zaman uyarılar sırasında sertleşen Hollandalı antrenör, öğrencileriyle daha iyi bir iletişim yakalamış durumda.



Kadro farkı



Öte yandan, Koeman ile Cocu'nun çıkardığı kadroların farkı da tartışılan bir başka konu oldu. Yakın zamana kadar birlikte çalışan ikili birbirine zıt oyun şablonu ve oyuncu tercihlerinin sebebi de ortaya çıktı.



Ekibe daha sonra 3. yardımcı olarak katılan Koeman, burada kendi sınırını aşmak istemedi. Cocu'nun kafasındaki oyun şablonunun sahaya yansımasına yardımcı olmaya çalıştı. Kendi fikirlerini paylaşsa da son sözü söyleyen hep Cocu oldu. Buna karşın tecrübeli isim, görev tanımı sebebiyle de elinden geldiğince teknik direktöre yardımcı olmaya çalıştı.