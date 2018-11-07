07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:35Öğle 12:54İkindi 15:35Akşam 18:01Yatsı 19:22
    • 24°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 95.727 1.05
  • Altın: 211,987 -0.01
  • Dolar: 5,3353 -1.12
  • Euro: 6,1318 -0.41

'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

»
Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı.
'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

İlk ceza dün Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde yapılan polis kontrollerinde kesildi. Ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren Doğan marka otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi.

Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu. Sürücü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği 'sürücü olabilir' raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 30 gün sonra ehliyetini alabilecek. 

7 bin 969 TL tutarındaki ceza bir gün sonra kırıldı 

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, drift atarak Sanayi istikametinden caddeye çıkan M.K.’nin kullandığı 07 JR 286 plakalı otomobilin sürücüsü ve sahibine ceza yağdı. 

07 JR 286 plakalı aracın 17 yaşındaki sürücüsü M.K.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin 10 TL, 36.3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, 78. 1-a maddesi gereği kemer takmamaktan 108 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL olmak üzere olmak üzere toplam 9 bin 154 TL ceza yazıldı. 

[Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin sözü gerçek oldu]
Otomobil 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü M.K. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. 

Olay yerine gelen ve sahibi olduğunu söyleyen genç kadın, kardeşini markete gönderdiğini ve aracı alıp gittiğinden haberi olmadığı söyleyip polise uzun süre dil döktü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorumAkar'dan ABD'nin kararına ilk yorumMilli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin PKK elebaşıları kararı) Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum"
Başkan Erdoğan: Bakanımızla görüştüm açıyoruz!Başkan Erdoğan: Bakanımızla görüştüm açıyoruz!Başkan Erdoğan 2018-2019 akademik açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Seri katilden mahkemede ilginç tepkilerSeri katilden mahkemede ilginç tepkilerKayseri'de 6 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bir villada güvenlik görevlisini de öldürmekten hakim karşısına çıkan seri katil Hamdi K., duruşmada ilginç tavırlar sergileyerek, "Vurmayın" diye bağırdı.
'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek olduAntalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı.
Mersin'de inanılmaz olay!Mersin'de inanılmaz olay!MERSİN’de, kendisini ’doktor’ ve ’akademisyen’ olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı.
Okulu karıştıran 'Atatürk portresi' iddiasıOkulu karıştıran 'Atatürk portresi' iddiasıANTALYA'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı da olan, fıkıh dersi öğretmeni Harun K., Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı.
  • Türkiye'ye kritik uyarı! 3'ünü de kapatın07 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
  • Diyarbakır'da PKK'ya operasyon07 Kasım 2018 Çarşamba 09:26
  • Gözaltında bile hainlik yaptılar07 Kasım 2018 Çarşamba 08:37
  • Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın görevden alındığı iddialarına yanıt07 Kasım 2018 Çarşamba 07:59
  • Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu07 Kasım 2018 Çarşamba 07:55
  • İbrahim Kalın: İhtiyatla karşılıyoruz07 Kasım 2018 Çarşamba 07:40
  • Yarar'dan ABD'nin 'ödül' kararına çarpıcı yorum!06 Kasım 2018 Salı 23:45
  • Türk yetkiliden bomba iddia!06 Kasım 2018 Salı 23:44
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Bizi kandıramazlar06 Kasım 2018 Salı 23:37
  • ABD: Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk06 Kasım 2018 Salı 23:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri