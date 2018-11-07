Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin PKK elebaşıları kararı) Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum"



Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin PKK elebaşıları kararı) Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”

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633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi."