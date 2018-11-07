Pepe ve Beşiktaş iddiası! Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı Pepe ile ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor.
DÖVİZ KURU, PEPE'Yİ VURDU
Geçtiğimiz sezon başında da hem İngiltere'den hem de Arap takımlarından teklifler alan Portekizli stoper, Türkiye'de mutlu olduğu için Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmişti. Ancak birkaç ay içinde durum değişti.
Döviz kurunun yükselmesiyle kulübü en çok zorlayan isim yıllık 5 milyon avro ücreti ile Pepe oldu. Arap kulüplerinin de yıldız oyuncuya devam eden ilgisi üzerine yönetim teklifleri değerlendirme kararı aldı.
ŞENOL GÜNEŞ'İ SİNİRLENDİRDİ
Şenol Güneş'le de Başakşehir maçı sonrası polemiğe giren ve "Bireysel performanslarımızı öne çıkarmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Daha fazla fedakarlık yapmamız gerek" diyerek, hocasının yanı sıra Love ve Lens'i hedef alan Portekizli oyuncuya Güneş soyunma odasında sert tepki göstermişti. Bu gelişme sonrası 36 yaşındaki oyuncu ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Beşiktaş'ta Pepe depremi! Doviz kuru...
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Beşiktaş'ta Pepe depremi! Doviz kuru...Yıllık 5 milyon avroluk ücreti, Arap kulüplerinin ilgisi ve Başakşehir maçı sonrası Şenol Güneş'le polemiğe girmesi yıldız oyuncunun ocak ayında gönderilme ihtimalini güçlendirdi.
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