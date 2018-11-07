Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Topoğlu, iddiaya göre çalıştığı bölümde tezgah ile taşıma ünitesi arasına düşen parçayı almak isterken, çelik saç ve boruları taşıyan 4 ton ağırlığındaki ünite hareket etti. Topoğlu, ünite ile duvar arasında sıkıştı.
Topoğlu, iş arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Çağrılan sağlık görevlilerinin ilk dahalesindan sonra da ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Topoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Fabrikada korkunç ölüm!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde demir çelik fabrikasında çalışan işçi Metin Topoğlu (49), 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Topoğlu, iddiaya göre çalıştığı bölümde tezgah ile taşıma ünitesi arasına düşen parçayı almak isterken, çelik saç ve boruları taşıyan 4 ton ağırlığındaki ünite hareket etti. Topoğlu, ünite ile duvar arasında sıkıştı.
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