Üsküdar'da bir okulda öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu
Üsküdar'da bir okulda öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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