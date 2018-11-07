07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu

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Üsküdar'da bir okulda öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu
Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu Üsküdar'da öğrenci velisi, öğretmeni vurdu

Üsküdar'da bir okulda öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. ​

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