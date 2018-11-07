Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay bölgesini çembere alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Eski muhtar dehşet saçtı: Yaralılar var
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