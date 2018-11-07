07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD'ye 3 isim mesajı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD'ye 3 isim mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD'ye 3 isim mesajı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD'ye 3 isim mesajı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD'ye 3 isim mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin bir soru üzerine "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir" dedi. 

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

 

İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

"YPG'YE VERİLEN DESTEK, PKK'YA VERİLEN DESTEKTİR"

 

PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir.

Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.

"DEAŞ BAHANESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

FIRAT'IN DOĞUSU

Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

"FETÖ'YLE MÜCADELEDEMİZ DÜNYA SATHINDA DEVAM ETMEKTEDİR"

FETÖ terör örgütüne karşı da yürüttüğümüz kapsamlı mücadele bütün dünya sathında devam etmektedir. Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. Bu Türk diplomasisi açısından büyük bir başarıdır.

FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır.

ABD'NİN 3 İSMİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI

Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. 

"BİZDEN BUNU BEKLİYORLARSA, BEKLEMESİNLER!"

Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir

Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır.

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