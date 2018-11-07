Hikmet Karaman'dan F.Bahçe açıklaması

TGRT HABER'de Sabri Ugan'ın moderatörlüğünü yaptığı Maç Yeni Başlıyor Programı'nda konuşan Hikmet Karaman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

(Fenerbahçe sorusu üzerine) Tabii ki niye gelmeyeyim? Bir kere böyle bir görev geldiği zaman takıma ve lige hakim olacağıma inanıyorum. Bu hakimiyeti daha zor şartlar altında yaşamış bir deneyimim var. Ama bizim bunu dile getirmemiz olumsuz oluyor.

YABANCI DA OLABİLİR

Fenerbahçe’yi düzlüğe çıkarabilecek teknik direktörler var. Yabancı olabilir ama yabancının şu aşamada etrafı yüzde yüz üst düzey Türk antrenörler tarafından donatılabilmeli. Ama gözü onun yerinde olmayacak.

Fenerbahçe’ye gelecek kişi birçok şeyi bilmeli. Ligi, takımı, medyanın etkisini, tribünü... Bazı anlar vardır, antrenmanda beğenmediğin futbolcu derbinin adamıdır, bilmesi lazım.

BİR TÜRK EKİP OLMALI

Evet yabancı bir sportif direktör geldi ama ona ışık saçacak bir Türk ekibi olmalı. Bu Türklerin de Comolli’nin yerinde gözü olmamalı ve sadece Fenerbahçe nasıl şampiyon olur düşüncesi içinde çalışacak insanlar olmalı.