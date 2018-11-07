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Mbappe'nin sözleşmesinde inanılmaz maddeler!

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Mbappe'nin sözleşmesinde inanılmaz maddeler!
Futboldaki yolsuzlukları gündeme getiren Football Leaks, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Mbappe'nin sözleşmesinde inanılmaz maddeler! Mbappe'nin sözleşmesinde inanılmaz maddeler! Mbappe'nin sözleşmesinde inanılmaz maddeler!

Football Leaks'in ortaya çıkardığı ve Der Spiegel'in yayınladığı belgelere göre Kylian Mbappe, son anda Real Madrid yerine PSG'ye tranfer oldu ve Fransız kulübünden adeta bir servet talep etti.

50 MİLYON EUROLUK MAAŞ! BALLON D'OR MADDESİ...

 

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarken genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti. Ayrıca Fransız futbolcu, kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin maaş ödenmesini istedi. Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

50 SAAT JET KULLANMA HAKKI

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.

REAL MADRID İLE ANLAŞILDI ANCAK...

Öte yandan Football Leaks, Mbappe için Monaco ve Real Madrid'in 180 milyon euroya anlaştığını ancak aradaki vergi farkı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

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