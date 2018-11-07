ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.
07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması
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