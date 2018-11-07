07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması

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Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.
Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması Trump'tan Türkiye ve S.Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

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