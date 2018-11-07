07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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İhraç edilen doktorlarla ilgili yeni gelişme

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İhraç edilen doktorlarla ilgili yeni gelişme
KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme komisyonda kabul edilirken, güvenlik soruşturmasından geçemeyen sağlık çalışanlarının özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesinin önü açıldı.
İhraç edilen doktorlarla ilgili yeni gelişme İhraç edilen doktorlarla ilgili yeni gelişme İhraç edilen doktorlarla ilgili yeni gelişme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte Genel Sağlık Sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi kabul görüşüldü.

 

KHK'YLA İHRAÇ EDİLEN DOKTORLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

 

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TAKILAN DOKTORLARI KAPSAMAYACAK

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

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