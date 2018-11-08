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Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?'

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Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?'
Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.
Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?' Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?' Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?'

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.

 Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Wojciech Liszka (Polonya)

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Kenan Sipahi 10, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 7, Buva 12, Pressey 5, Samet Geyik 3, Benzing 10, Gibson 22, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al, Dusan Cantekin 2

Segafredo Virtus Bologna: Punter 15, Taylor 21, M'Baye 7, Aradori 16, Qvale 15, Baldi Rossi 3, Cappelletti, Kravic 8, Cournooh 3, Pajola 6, Camara

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-47

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 39.54 Punter (Segafredo Virtus Bologna)

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