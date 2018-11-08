08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek!

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AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek!
AK Parti, 18 Kasım’da 160 bin delegenin katılımıyla gerçekleşecek belediye başkanlarına ilişkin temayül yoklaması sonucunu 10 dakikada alacak yeni bir sisteme geçti.
AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek! AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek! AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek!

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, 18 Kasım’daki temayül yoklamasında bir ilke imza atılacak. 160 bin delege kağıtlarda işaretleme yapmayacak. Delegeler kendilerine verilen manyetik kartlar ile il ve ilçelerde kurulan bilgisayarlara giriş yaparak belirlenen anketleri dolduracak. Bu sonuçlar ise daha önce olduğu gibi yaklaşık 10 gün içerisinde değil oylamanın biteceği 16.30’dan hemen sonra alınabilecek. 81 ile dair ilçelerle birlikte sonuçlar ise aynı gün akşam saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Kurmaylar, “Bu yöntem diğer partilere de örnek olacak bir sistem. Kabin kurulması, tek tek sayılması, günlerce sürmesi gibi birçok konudan tasarruf sağlanacak. 3 ton kağıt tasarrufu da sağlanacak. Toplamda 250 bin lira gibi bir maliyetten kurtulacağız. Bu de bir temayül yoklamasında defalarca kullanılacak manyetik kartların maliyetinin çıkarılması demek” açıklamasında bulundu.

AK Parti kurmayları bu sistemin oturması ve altyapısının hazırlanması halinde genel seçimlerde kullanılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

KADER SORULARI

Temayül yoklamasında aday adayları ile mevcut belediye başkanlarının kaderini beş soru belirleyecek. Delegelere; “başkanların halkla ilişkileri”, “teşkilatla ilişkileri”, “belediye çalışmaları ve performansı”, “mevcut başkanın devam edip etmemesi” ile “kim aday olmalı” soruları yöneltilecek. Kim aday olmalı sorusu dışındaki sorulara, “iyi-orta-zayıf” şeklinde yanıt verilecek. Kim aday olmalı sorusuna ise AK Partili belediye olan yerlerde en fazla iki isim, olmayan yerlerde ise en fazla üç isim yazılması istenecek. Sistemde bu isimler de eşleştirilecek ve oylama bittikten hemen sonra sonuç alınabilecek. 

ÖNCE İZMİR

AK Parti’nin üç büyükşehirden ilk olarak İzmir adayını açıklayacağı da ifade edildi. İzmir’in ardından Ankara ve son olarak da İstanbul adayının açıklanması bekleniyor. Bu üç büyükşehir adaylarının ise ocak ayı sonundan önce açıklanması ise beklenmiyor.

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AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek!AK Parti'de adayların kaderini beş soru belirleyecek!AK Parti, 18 Kasım’da 160 bin delegenin katılımıyla gerçekleşecek belediye başkanlarına ilişkin temayül yoklaması sonucunu 10 dakikada alacak yeni bir sisteme geçti.
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