08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Ankara'da feci kaza!

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Ankara Keçiören'deki Fatih Köprüsü'nde refüjdeki baz istasyonu direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye aracının üzerine baz istasyonu direği düştü.
Ankara'da feci kaza!
Ankara'da feci kaza! Ankara'da feci kaza! Ankara'da feci kaza!

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Ali Bıyık (39) yönetimindeki 20 BV 251 plakalı otomobil, yolda bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Otomobilin plakasını anons ederek bölgedeki diğer ekipleri uyaran polisler sürücünün aşırı hız yaptığını bildirdi.

Bir süre sonra bölgeye sevk edilen polis ekipleri söz konusu aracın Keçiören Fatih Köprüsü'nde kontrolden çıkarak refüjdeki baz istasyonu direğine çarptığını gördü.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi isteyen polisler, kaza yapan otomobilin yanına geldiklerinde araçta sıkışan sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı.

BAZ İSTASYONU DİREĞİ İTFAİYE ARACININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Araçta sıkışan Ali Bıyık'ın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada otomobilin çarptığı baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine devrildi.

Araçta hasara neden olan direk ve baz istasyonu vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle Fatih Köprüsü üzerindeki trafik yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

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