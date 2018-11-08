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Mülakat odalarında PKK'lı avı

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Mülakat odalarında PKK'lı avı
İstanbul'daki havalimanları ve otogarda DEAŞ’a karşı kurulan 'mülakat' odalarında ibre PKK'lı teröristlere döndü. Son iki yılda 3 binin üzerinde şüpheli çapraz sorguya alınırken, PKK/PYD'li teröristlerin sayısında ciddi artış yaşandı.
Mülakat odalarında PKK'lı avı Mülakat odalarında PKK'lı avı Mülakat odalarında PKK'lı avı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014'te terör örgütü DEAŞ’a uluslararası katılımı engellemek için Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulan "Mülakat" odaları, teröristleri yakalamaya devam ediyor. 2017 ve 2018 yılları arasında 3 binin üzerinde şüpheli mülakat odalarında çapraz sorguya alınırken, son yıllarda özellikle PKK/PYD'li teröristlerin sayısında artış olduğu öğrenildi.

AVRUPA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yurt dışından Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı sayısında azalma görülürken, yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lıların oranı yükseldi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında kıskıvrak yakalanan PKK’lı teröristlerin, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçmaya çalıştıkları ifade edildi. Sadece son 1 ay içerisinde PKK sorumlularından 3 terörist, mülakat odalarında yapılan sorgu sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen terör şüphelileri de bu merkezlerde tespit ediliyor.

İNGİLİZ VE FRANSIZLAR BAŞI ÇEKİYOR

Mülakat odalarından görev yapan terör ve istihbarat polisleri, iyi derecede İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça biliyor. 24 saat mesai ile görev yapan özel eğitimli profil uzmanı polisler sorguya aldıkları şüpheliler üzerinde risk analiz yöntemiyle çalışma yürütüyor. Tespit edilen terör bağlantılı şüpheliler suça bulaşma oranlarına göre ülkelerine iade ediliyor. DEAŞ ve PKK şüphelilerinin çoğunlukla İngiliz ve Fransız vatandaşı olduğu ifade edilirken, listede Rus, Alman, İspanyol ve İtalyanlar da bulunuyor.

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