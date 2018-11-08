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'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'

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'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'
ABD Başkanı Donald Trump,petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşe kendisinin sebep olduğunu savundu.
'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm' 'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm' 'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de yapılan Kongre seçimleri sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısında, soruları yanıtladı. Trump , Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye, İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanınmasına ilişkin de açıklamalar yaptı. Bir soru üzerine Trump, “ABD tarihindeki en büyük yaptırımları uyguladık.” değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

 "Fakat bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz."

'FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ İSTEMİYORUM'

 Trump petrol fiyatlarının son aylarda düşüşte olduğunu vurgulayarak, "Yaptırım konusunda çok sert olmak yerine, petrolün bazı ülkelere gitmesinde sorun görmedik. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyorum. Çok hassas bir pazar. Zaman içerisinde belki daha sert bir pozisyon alacaklar. Fakat dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyorum.” diye konuştu.

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