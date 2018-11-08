Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Kırklareli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 17



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 18



İzmir: Az bulutlu 21



Adana: Parçalı ve az bulutlu 25



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9



Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 17