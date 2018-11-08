Ak Parti'de sms anketinini sonuçarı

12 milyon SMS’den İstanbul için Binali Yıldırım ismi öne çıktı. Yıldırım başkanlık için pek istekli olmasa da Erdoğan’ın vereceği karara uyacağı öğrenildi.

AK Parti’nin, yerel seçimler konusunda halkın nabzını tutmak için ilk defa yaptığı SMS anketlerinden sürpriz sonuçların çıktığı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, birçok yerde partinin gündemindeki isimler değil, farklı aday isimleri karşılaştıklarını dile getirdi.

AK Parti’nin, 12 milyon seçmene gönderdiği SMS mesajlarında hem mevcut belediye başkanlarından memnuniyet, hem de yeni isim önerileri sorulmuştu. Özellikle ‘tebdil-i kıyafetle’ yapılan çalışmalar ile SMS anketlerinden çıkan sonuçlar birbirini doğrular nitelikte. Bu sonuçlardan yola çıkılarak yapılan değerlendirmelerde 31 Mart 2019 seçimlerinde ‘Parti içinde yapılan temayüller değil, vatandaşın tercihlerinin’ ön plana çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kurmayları “Çok farklı ve sürpriz sonuçlar alınıyor. Mesela, bir ilçede seçmenler, hiç bilmediğimiz bir doktorun adını yazıp göndermiş. Orada çok seviliyormuş belli ki. Bu tip sonuçlar çıktığında, farklı yöntemlerle seçmenin nabzı tekrar ölçülüyor ve sonucu teyit ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

ANKARA İÇİN ÜÇ İSİM

İstanbul’da yapılan tüm anketlerde Binali Yıldırım’ın adının çıktığı, Süleyman Soylu’nun isminin hem İzmir’de hem de İstanbul’da verildiği, Ankara için atılan SMS mesajlarına ise Mehmet Özhaseki, Ali Babacan ve Veysel Tiryaki’nin isminin yazıldığı ifade edildi. TBMM Başkanı Yıldırım’ın, yakın çevresine “İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığını istemediğini” söylediği, ancak son kertede Cumhurbaşkanı’nın vereceği karara uyacağını dile getirdiği belirtiliyor. Ayrıca, İstanbul’da 25 ilçe belediyesini elinde bulunduran AK Parti’nin, mevcut başkanlardan büyük bölümünü değiştireceği de konuşuluyor. AK Parti kurmayları, Kâğıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler belediye başkanlarının üç dönem kuralına takıldığını, ancak bazı isimlerle ilgili ‘istisna’ olabileceğini dile getiriyor.