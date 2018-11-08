08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret Odası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yıl sonunda cari dengenin çok daha büyük bir sürprize gebe olduğunu söyledi.
Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir
Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

 Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Ancak biz 2 ayda o kadar güçlü adımlarla bunun en büyük sebeplerinden biri yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler vermemizdir. Ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla aldığımız tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdik. 

Bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık. Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 2 temel alana odaklandık. Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Fiyatlandırmalar bunu daha da büyüttü daha da önemli hale getirdi. Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. 

Nitekim ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programı açıkladık. Bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ekimin ikinci yarısında kampanyamız başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonuç çok daha iyi. Kasım ve aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız. 

FIRSATÇI DAVRANIŞLAR GERİDE KALDI

Ben sektör sektör takip ediyorum. Türkiye ağustos ve eylüle göre çok daha güçlü. Gerek kurda gerek kredilerde çok daha iyi noktaya gelecek. Bu çerçevede eylülden bugüne sağladığımız gelişmeler pozitif yansıdı daha da yansıyacak.  Fırsatçı davranışlar geride kaldı. Enflasyonla mücadeleye destek için KDV ve ÖTV ile ilgili kararlar açıkladık. Güçlü bütçe disiplini kararımızı koruduğumuzun altını tekrar çiziyorum. Popülizm yok. Araba çalışıyor devam edecek. 

AKARYAKITTA İNDİRİMLER YANSIMAYA BAŞLADI

Kolay olanı herkes yapar önemli olan zor olanı yapmak. Biz her pozitif gelişmeyi vatandaşımıza yansıtmayı devam edeceğiz. Akaryakıt maliyetlerini çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık. Kurdaki sağlanan bu düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bunları vatandaşımıza indirim olarak yansıtmaya başladık. 

YIL SONU SÜRPRİZ GELEBİLİR

Bütçe disiplinini gözettik. Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Gıda komitesi çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladık. Enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum YEP'te. 60 milyarlar diyorlardı, bizim 45'ti. Ağustos ekime baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığımızı gösteriyor. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari denge sürprizlere gebe. detayını vermeyeyim. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz. 

TEK TEK MERCEK ALTINA ALINIYOR

Kur etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına alıyoruz. Tek tek fotoğraflarını çekiyoruz. Tek tek olası senaryoları görüyoruz. Türkiye'nin başından geçenler pişmiş tavuğun başından geçmedi diyorlar, biz bunları yaşadık. Her süreç Türkiye'yi daha da güçlü kıldı. 

Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Eylül ayında 12 Eylül darbesinde bile yaşamadığımız ticaret finansmanına darbe. Operasyonel manada blokaja maruz kalmasına rağmen bu sürecin de içinden güçlü şekilde çıktık. Ekim ayında dengelenme sürecini çok daha net gördük. 

FAİZLER DÜŞECEK

Krediler yüzde 30'ların altında, 40'lardan 50'lerden. Makas çok açık daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Finansman maliyeti ve kredi maliyeti daha da düşen faizlerle desteklenecek. 

Kasım ayında likidite çok daha aktif olacak. Şimdi söylemeyelim. Küresel yatırımcıda çok ciddi anlamda artış oldu. Çok önemli bir ihalemiz oldu. Piyasalar açısından baktığınızda hazine finans programı çerçevesi içerisinde bu noktada yoğun bir talebin gerçekleştiği tahminlerimizi gerçekleştirdik. Yüzde 5.5'lik getiri ile talebin 3 katından fazla hazine likidite sürecini ortaya koyduk. Talep yüksek vadeler daha iyi reel sektörümüz başta devlet olarak bu adımlarla daha da hissetmeye devam edeceğiz. 

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