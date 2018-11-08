08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak!

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Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak!
Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak! Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak! Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak!

Ali Koç, göreve geldikten sonra yaptığı her açıklamada, sponsorluklara büyük önem verdiklerini söyledi. Ancak bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de daha aktif olacaklarının altını çizdi. Sarı- Lacivertliler bu yöndeki ilk büyük adımını atmaya hazırlanıyor. Üstelik uluslararası bir projeye destek olarak...

Formanın göğüs sponsorluğunu 35 milyon 500 bin TL karşılığında AVIS'e veren Fenerbahçe, kol reklamında ise ücretsiz bir şekilde 'HeForShe' kampanyasına yer verecek. Sarı-Lacivertliler, bunu yapan ilk kulüp olacak.

Mustafa Koç'tan Ömer Koç'a...

Peki HeForShe neyi amaçlıyor? Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Bölümü, dünya çapında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 2014 yılında bu kampanyayı hayata geçirdi. Kısa sürede devlet başkanlarından, iş dünyasına kadar birçok kesimden insanın desteğini aldı. Kampanyaya en fazla katılımın olduğu ülkelerden biri de Türkiye. 21 Ocak 2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç, ülkemizde HeForShe'nin bayraktarlığını yapanlar arasındaydı. Kendisinin vefat etmesinin ardından kardeşi Ömer Koç, kampanyaya desteğini aynı şekilde sürdürüyor.

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