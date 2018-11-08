08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

 

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

 

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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