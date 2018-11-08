Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu