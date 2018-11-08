08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı!

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Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine bağlı Siccu köyünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.
Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı!
Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı! Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı! Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı!

Türkiye sınırına yaklaşık 1,5 km uzaklıkta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, bir servis aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandalı mayın olduğunu bildirdi. 

 Servis aracının Siccu kavşağına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından park edildiği öğrenildi. 

Patlamayı henüz üstlenen olmadı. 

 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve İHH acil yardım ekipleri patlamanın ardından araçta çıkan yangını söndürürken emniyet birimleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

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