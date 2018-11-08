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Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!

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Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu.
Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası! Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası! Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini itiraf ettiği olay için gündemi sarsan iddiayı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ortaya attı.

 

Al Jazeera televizyonu, Türkiye'deki Başsavcılık kaynağına dayandırdığı haberinde, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu.

Başsavcılık kaynağı, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun konsolosun evinde bir odada tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı.

Yetkili ayrıca, konsolosluk binasındaki kuyu ve kanalizasyonda asit ve kimyasal madde kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

HİDROFLORİK ASİT NEDİR?

Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir.

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