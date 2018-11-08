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Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı!

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Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, cuma günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı! Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı! Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı!

Ligin 12.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman kadrosunu belirledi.

 

Sakatlığı olduğu belirtilen Burak Yılmaz’ın bu maçın kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un  Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

 

72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

KULÜBÜNDEN 500 BİN EURO CEZA

Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin euro para cezası vermişti

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