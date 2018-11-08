08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe...

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Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe...
Spor Toto Süper Lig’de 11 haftalık periyodu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir’in Asbaşkanı Mustafa Saral, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe... Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe... Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe...


Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı’nın geleceği konusunda konuşan Mustafa Saral, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve şampiyonluk konusunda da özel değerlendirmelerde bulundu. 

"Devre arasındaki değil, lig sonundaki liderlik bizim için önemli"

Süper Lig’de lider olmak çok iyi ve sevindirici. Moralimiz iyi. Lig arasındaki liderlik değil de lig sonundaki liderlik yani; şampiyonluk bizim için çok önemli.

"Beşiktaş maçında 3 puan istedik"

Beşiktaş maçını kesin kazanırız demiyorduk. Çünkü bu maçlar büyük maçlardır. 3 neticeye de açık maçlar. Beşiktaş maçında da 3 puan istedik. Takımımız, hocamızın taktiklerini iyi şekilde yerine getirdi. Kazandığımız için mutluyuz.

 

"Devre arasına lider girmek istiyoruz"

Rizespor maçına bakıyoruz. Hedefimiz devreyi lider bitirmek. Önümüzde deplasmanlar ve Galatasaray maçı var. Devre arasına lider girmek ve devamını getirmek istiyoruz.

Devre arasındaki transfer stratejileri neler?

Şu andaki stratejimiz belli. Sakatlık gibi istenmeyen durumlar olursa transferle ilgili dosya açabiliriz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. O açıdan şu anda transferi çok düşünmüyoruz.

"Mert Günok, verilen şansı çok iyi değerlendirdi"

Mert Günok, kendisini Fenerbahçe’de ispatlamıştı. Bursaspor’da istediği gibi değildi. Yetenekli bir kaleci. Kalecilik enteresandır. Verilen şansı iyi değerlendirmek gerekiyordu. O da çok iyi çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mert adına da çok mutluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz.

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin başına geçecek iddiaları üzerine...

Abdullah Avcı ve Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ’ın bir birlikteliği var. Hiçbir zaman da yıkılmadı. 2014 yılında hocamızla 5 yıllık bir kontrat yapmıştık. Hiçbir yerde böyle bir anlaşma yok. Olsa bile kağıt üstünde kalıyor. Biz hedeflerimize doğru gidiyoruz. Yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizin mimarları Gümüşdağ ve Avcı’dır. Bu böyle devam edecek. Göksel Gümüşdağ başkan, Abdullah Avcı da hocamızdır. Basında çıkan haberlere kulak tıkıyoruz.

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