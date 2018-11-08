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Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi!

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Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi!
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti yönetimine bilgi vermeden televizyon programına katıldıkları gerekçesiyle disipline verildi.
Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi! Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi! Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi!

Alınan bilgilere göre, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'un CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı. İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.

'TÜRKÇE EZAN' TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öztürk Yılmaz son olarak bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı.

Konuyla ilgili CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün (08.11.2018 Perşembe) olağanüstü toplanmıştır.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın; CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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