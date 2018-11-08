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PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı.
PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı!
PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı! PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı! PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı!


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara karışanlara ağır cezalar verdi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Fatih Terim - 7 maç men
Hasan Şaş - 8 maç men
Badou Ndiaye - 5 maç men
Ryan Donk - 6 maç men
Garry Rodrigues - 3 maç men
Mariano - 5 bin TL
Mustafa Cengiz - İhtar
Abdurrahim Albayrak - İhtar

Jailson - 8 maç men
Roberto Soldado - 6 maç men

 

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide yaşanan olayların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i müsabaka hakemine yönelik hakareti ile maç bitiminde flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 7 maç men ve 65 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kurul, Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'a, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 maç men ve 20 bin 800 lira para cezası verdi.

Galatasaraylı futbolculardan Ryan Donk 6 maç men ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye 5 maç men ve 13 bin lira, Garry Rodrigues ise 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezası aldı. 

Kulübün internet sitesindeki açıklamasından dolayı PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hakkında ceza tayinine yer olmadığı kararlaştırıldı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a ise maç bitiminde sahada yer almasından dolayı ihtar verildi. 

Fenerbahçeli futbolculardan, derbi sonrası Galatasaraylı oyuncu Belhanda'ya tokat atan Jailson 8 maç men ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado ise 6 maç men ve 15 bin 600 lira parayla cezalandırıldı.

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