Bahçeli'den ABD ve 'ödül' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK'lı sözde üst düzey teröristlerin başına ödül koymasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, bu hamlenin bir oyun olduğunu, ABD'nin isterse terör elebaşlarını eliyle koymuş gibi bulabileceğini söyledi.

Attığı tweetlerle yakın tarihe ilişkin görüşlerini paylaşan ve son yüzyılda Türkiye ile ABD arasındaki çarpık müttefiklik ilişkisine vurgu yapan Bahçeli, son olarak sözü ABD'nin terör elebaşlarının başına koyduğu ödüle getirdi.

ABD'nin bu hamleyle farklı bir amaç güttüğünü, bunun yeni bir cambaz oyunu olduğunu belirten Bahçeli, "Malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:

"ONLARIN NE İMPARATORLUK ÖZLEMLERİ SON BULDU, NE DE TOTALİTER EĞİLİMLERİ HIZ KESTİ!"

Beşeriyetin tarihi akışı içinde; 1.Dünya Savaşı’yla İmparatorluklar dönemi kapanmış, 2.Dünya Savaşı’yla totaliter sistemler rafa kalkmıştı. En azından görünen ve genel kabul buydu. Ancak ne imparatorluk özlemleri son buldu, ne de totaliter eğilimler hız kesti.

"TÜRKİYE İÇİN TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURMAK, YENİ SİSTEMİ GEREKTİRİYORDU"

Türkiye maruz kaldığı her küresel şok ve med-cezire milli birlik ve dayanışma ruhuyla direndi veya yönetim ve hükümet etme yapısını gözden geçirerek duruş ve durumunu tekrardan teyit ve revize etti. Tarihin doğru yerinde durmak bunu gerektiriyordu.

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ BİTTİ AMA, TEK KUTUPLU DÜZEN HAKİMİYET KURAMADI"

Dünya Soğuk Savaş Dönemini geride bıraktı.Belki de herkes öyle zannetti. Berlin Duvarı yıkıldı yıkılmasına ama, tarih son bulmadı, tek kutuplu bir düzen hakimiyet kur(a)madı. Tarih boyunca sıcaklığı artan hegemonya mücadeleleri devamlı üzerinde yaşadığımız coğrafyada vasat buldu.

"ABD KÜRESEL HÜKÜMRANLIĞA SOYUNDU"

ABD stratejik amaçlarını icra etmek amacıyla bazen küresel hakem,bazen küresel hakim,bazen de küresel hükümranlığa soyundu.Kıtalar arası tırmandırdığı istikrarsızlığı yönetmek,anlaşmazlıkları önce bileyip sonra köreltmek için bütün imkân ve kabiliyetiyle sahaya ve araziye yöneldi.

"ADIMIZA 'MÜTTEFİK' DENİLDİ AMA SORUNLAR HİÇ EKSİLMEDİ"

Türkiye, ABD’yle 1945 baharında yapılan San Francisco Konferansı’ndan beri dalgalı bir seyir, inişli çıkışlı bir süreç, sabır ve sinirleri gerip gerip yumuşatan bir ilişki safhası yaşadı. Adımıza müttefik dendi, ne var ki iki ülke arasındaki sorunlar hiçbir zaman eksilmedi.

"HEP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Stratejik ve model ortaklığı içinde buluştuk,dostluk ilişkisiyle avunduk;her seferinde hayal kırıklığına,her defasında heyecan kısırlığına savrulduk. ABD’yle Türkiye’nin tarihsel ve egemenlik çıkarlarının bugünkü kadar cepheleşip cendereye girmesine hiçbir dönemde de şahit olmadık.

"SEÇİMLER SONRASI TRUMP SIKIŞTI, ZORA GİRDİK"

ABD’de Kongre ara seçimleri 6 Kasım’da yapıldı. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdi. Trump sıkıştı, siyaseten zora girdi, dara düştü. Senato’daki üstünlüğü ise kendisini bir nebze de olsa rahatlattı.

"ABD'NİN BUNDAN SONRAKİ TAVRINA BAKACAĞIZ"

Önemli olan ABD’nin bundan sonra Türkiye’yle ilişkilerini nasıl ve ne şekilde tesis edeceğidir. Bunu kararlı bir şekilde takip edeceğiz.

"ABD, İSTESE BU CANİLERİ ELİYLE KOYDUĞU GİBİ BULUR"

PKK’lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar.

"AKILLARINCA YPG'Yİ SİVRİLTİP, PKK'YI SOBELİYORLAR"

ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir.

"PKK=YPG=FETÖ!"

Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin.

"TÜRK MİLLETİ BU HIYANETE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.