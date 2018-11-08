08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:36Öğle 12:54İkindi 15:34Akşam 18:00Yatsı 19:22
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 93.506 -2.08
  • Altın: 214,971 1.51
  • Dolar: 5,4653 1.70
  • Euro: 6,2448 1.41

Skandal tanıtım filmi

»
Skandal tanıtım filmi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde tanıtım filmindeki FETÖ benzerliği nedeniyle 3 kişi açığa alındı.
Skandal tanıtım filmi Skandal tanıtım filmi Skandal tanıtım filmi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım filminde, rahatsızlanan vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği nedeniyle açılan soruşturmada 3 kişi açığa alındı.

 Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderildikten sonra skandal ortaya çıkarıldı ve filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Filmde evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği dikkatli izleyiciler tarafından fark ediliyor. Benzerlik fark edilir edilmez video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

 30’A YAKIN SUBLİMİNAL MESAJ BULUNDU

Skandalın ortaya çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca videoyu incelemek üzere uzmanlar görevlendirildi. 1 dakika 56 saniyelik görüntüyü saniye saniye inceleyen uzmanlar 30’a yakın gizli mesaja ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Skandal tanıtım filmiSkandal tanıtım filmiAnkara İl Sağlık Müdürlüğünde tanıtım filmindeki FETÖ benzerliği nedeniyle 3 kişi açığa alındı.
Bahçeli'den ABD ve 'ödül' açıklamasıBahçeli'den ABD ve 'ödül' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK'lı sözde üst düzey teröristlerin başına ödül koymasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, bu hamlenin bir oyun olduğunu, ABD'nin isterse terör elebaşlarını eliyle koymuş gibi bulabileceğini söyledi.
Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi!Chp'de 'Türkçe Ezan' krizi!CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti yönetimine bilgi vermeden televizyon programına katıldıkları gerekçesiyle disipline verildi.
Türkçe ezan isteyen Öztürk için CHP'den karar!Türkçe ezan isteyen Öztürk için CHP'den karar!CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki skandal sözlerinin ardından CHP Öztük Yılmaz'ı ve Gürsel Erol’u disipline sevk etti.
Binlerce aboneye para iadesi müjdesiBinlerce aboneye para iadesi müjdesiElektrikte, binlerce aboneye, 100 TL’ye kadar kesinti tazminatı ödemesinin ardından “bağlantı bedeli” iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar, ya nakit olarak aktarılacak ya da abonenin elektrik faturasından düşürülecek.
Kılıçdaroğlu'na sert sözler!Kılıçdaroğlu'na sert sözler!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi, "Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin." dedi.
  • Al Jazeera'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!08 Kasım 2018 Perşembe 13:47
  • İstanbul'da kaymakamlık binasında dehşet!08 Kasım 2018 Perşembe 13:45
  • Türkiye sınırına yakın ilçede saldırı!08 Kasım 2018 Perşembe 13:21
  • Bakan Albayrak: YIl sonu sürpriz gelebilir08 Kasım 2018 Perşembe 12:29
  • Mersin'de bir garip olay!08 Kasım 2018 Perşembe 12:02
  • AK Parti'den ABD'ye sert tepki!08 Kasım 2018 Perşembe 11:35
  • Bakan açıkladı! 2 yıl boyunca 150 TL verilecek08 Kasım 2018 Perşembe 11:03
  • Ak Parti'de sms anketinini sonuçarı08 Kasım 2018 Perşembe 11:01
  • Yusuf Güney'den sahnede bozkurt işareti08 Kasım 2018 Perşembe 10:27
  • Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı08 Kasım 2018 Perşembe 10:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri