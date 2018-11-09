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Kadıköy'de zafer gecesi

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Kadıköy'de zafer gecesi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Anderlecht'i 2-0 yendi.
Kadıköy'de zafer gecesi Kadıköy'de zafer gecesi Kadıköy'de zafer gecesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 2-0 mağlup etti.

İlk dakika içinde soldan kaptığı topla son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında Slimani, penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Didillon'da kaldı.

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gerkens'in uygun durumda vuruşunda, savunmada Skrtel meşin yuvarlağa kayarak müdahale etti. Atağın devamında kaleci Harun Tekin yatarak topu kontrol etti. 

Aynı dakikada sağ tarafta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Ayew'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında altıpas üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 

18. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Şener Özbayraklı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.  

19. dakikada Frey ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, kaleci Didillon ile karşı karşıya kaldı. Hasan Ali Kaldırım'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada Trebel'in ceza yayının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.  

53. dakikada Frey'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, kaleci Didillon topu kornere çeldi.

57. dakikada orta sahada aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani, şut çekmekte gecikince savunmada Sanneh topa müdahale etti.

64. dakikada ceza sahası sol çaprazından Valbuena'nın vuruşunda, top kaleci Didillon'da kaldı.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Valbuena'nın altıpasa ortasında Ayew'in dokunamadığı top doğrudan ağlara gitti: 1-0

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın pasında savunmada Sanneh'in hatası sonrası ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında boş durumda bulunan Frey'e çıkardı. İsviçreli oyuncu, topu boş kaleye gönderdi: 2-0

83. dakikada İsmail Köybaşı'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani'nin yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı. 

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe D Grubu'nda ikinci sırasında
Dördüncü haftada Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 3-1 mağlup etti. 

Grupta dörtte dört yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. 7 puana ulaşan Fenerbahçe ise ikinci sırayı aldı.

 

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