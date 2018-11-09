Mahrem imamları özel birim çözüyor

FETÖ'nün, 'mahrem hizmetler' adını verdiği yapıyı tamamıyla deşifre etmek için emniyette özel bir birim kuruldu.

Devletin en hassas birimlerine sızan FETÖ'nün, 'mahrem hizmetler' adını verdiği yapıyı tamamıyla deşifre etmek için emniyette özel bir birim kuruldu. Devletin kılcallarındaki FETÖ izini silmek için hassas çalışma yürüten birimle, mahrem imamlara, onlar üzerinden de kurumlarda açık edilemeyen üst düzey kripto örgüt üyelerine ulaşılması hedefliyor.

Birim, mahrem imamların profil haritalarını çıkardı. Buna göre, emniyet imamlarının yüzde 75'i, TSK imamlarının yüzde 30'u öğretmenlerden oluşuyor.

SADECE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

FETÖ'nün mahrem imam silsilesini çözmek için oluşturulan birim, öncelikle sivil imamların profil haritalarını çıkardı. Emniyet mahrem imamların yüzde 75'inin FETÖ kurumlarında çalışan 'öğretmen' maskeli örgüt üyelerinden oluştuğu görüldü. TSK mahrem imamlarının yüzde 24'ünün devlette, yüzde 6'sının da FETÖ okul ve dershanelerinde çalışan öğretmenlerden oluştuğu belirlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan işlem gören FETÖ'ye müzahir öğretmenlerin, daha sonra da ankesörlü arama soruşturması kapsamında yapılan tespitler ve itirafçı ifadelerinde TSK mahrem imamı olduğu tespit edildi. MİT, TSK ve emniyetteki üst kadrolarda bulunan kriptolara ise bakanlıklarda ve devlet kurumlarında uzman, uzman yardımcısı, doçent, öğretim görevlisi, başkatip, ataşe ve programcı olarak görev yapan kişilerin mahrem imamlık yaptığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI LİSTE ÇIKARILDI

FETÖ okullarındaki yöneticiler ile öğretmenlerin fotoğraflı listesi çıkarıldı. İtirafçılardan bu listeler üzerinde teşhis yapması sağlanıyor. Bu yöntemle FETÖ kurumlarındaki mahremlerden, diğer kurumlardaki mahrem sorumlulara ulaşılıyor. Yürütülen çalışma ile mahrem yapı deşifre oldukça, itirafçı mahrem imamların da arttığı öğrenildi.

Sabah