09 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama

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Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama
Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını artırma planı için "haklarını" kullanacaklarını belirterek "strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim" dedi.
Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli." dedi.

Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için ise "haklarını" kullanacaklarını belirterek "strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin "casus belli" kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor." 

Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi. 

Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

12 MİL SORUNU

Yunanistan Meclisi, 1 Haziran 1995 tarihinde Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni oylayarak kabul etmesinin ardından sözleşmede geçen “Bir ülkenin kara suları azami 12 mildir” ifadesine istinaden Ege karasuları sınırını ileri bir tarihte 12 mile çıkaracağını açıklamıştı. TBMM 8 Haziran 1995’te Yunanistan karasularını 12 mile çıkardığı takdirde bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından savaş sebebi sayılacağını ifade eden bir ortak bildiri yayınlamıştı.

 

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