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Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladı

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Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladı
Genk maçında sakatlanan Jeremain Lens'in arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladı Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladı Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile oynadığı maçta sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Futbolcunun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine kulübümüzün sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır” denildi.

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