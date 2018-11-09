09 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!

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Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı! Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı! Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.

İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.

Millî iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”

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