09 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:37Öğle 12:54İkindi 15:34Akşam 17:59Yatsı 19:21
    • 23°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 92.589 -0.98
  • Altın: 215,668 0.38
  • Dolar: 5,4920 0.49
  • Euro: 6,2326 -0.20

Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek

»
Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek
Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Alanyaspor için son ortaya atılan isim ise Sergen Yalçın..
Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından hafta başında deneyimli teknik adam Mesut Bakkal ile yolları ayıran ve çalışmalarına alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde devam eden Aytemiz Alanyaspor'da hoca arayışları hız kazandı.
 

Yeni Alanya gazetesinin haberine göre; Kulislerde Tamer Tuna ismi ağırlık kazansa da Alanyaspor yönetiminin bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yönetimin sürpriz hamlesi ise Sergen Yalçın.

FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Hoca arayışlarını hızlandıran turuncu yeşilli ekipte, kulübe yakın kaynaklar, yönetimin Sergen Yalçın ile temas halinde olduğunu, hatta Yalçın'ın Fenerbahçe maçını tribünden izleyeceğini iddia etti.

Aytemiz Alanyaspor yönetimi hoca konusunda ser verip sır vermiyor ancak spor kamuoyunda Sergen Yalçın ile İstanbul'da pazarlıkların sonlandırılacağı ve Yalçın'ın haftabaşında imza atacağı konuşuluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milli Takım kadrosu açıklandı!Milli Takım kadrosu açıklandı!A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.
Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecekSergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecekMesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Alanyaspor için son ortaya atılan isim ise Sergen Yalçın..
Sakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladıSakatlanan Lens'ten kötü haber! Beşiktaş açıkladıGenk maçında sakatlanan Jeremain Lens'in arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadıBeşiktaş üstünlüğünü koruyamadıBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı.
Olaylı derbinin faturası ağır olduOlaylı derbinin faturası ağır olduTürkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.
Kadıköy'de zafer gecesiKadıköy'de zafer gecesiFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Anderlecht'i 2-0 yendi.
  • F.Bahçe, Anderlecht'i ezdi geçti!08 Kasım 2018 Perşembe 20:45
  • PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı!08 Kasım 2018 Perşembe 20:36
  • Başakşehir'den açıklama! Abdullah Avcı-F.Bahçe...08 Kasım 2018 Perşembe 16:01
  • Benzia'nın menajeri açıkladı! 'Feshettik'08 Kasım 2018 Perşembe 14:43
  • Trabzonspor'da sürpriz Burak Yılmaz kararı!08 Kasım 2018 Perşembe 13:48
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!08 Kasım 2018 Perşembe 12:00
  • Fenerbahçe bunu yapan ilk kulüp olacak!08 Kasım 2018 Perşembe 11:53
  • Ankaralı kızlar boccede dünyayı şaşırttı08 Kasım 2018 Perşembe 08:11
  • Fikret Orman'a protesto! 'Paralar nerede?'08 Kasım 2018 Perşembe 06:44
  • ManU Juve'yi 3 dakikada yıktı!08 Kasım 2018 Perşembe 06:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri