Sergen Yalçın sürprizi! Kadıköy'de maçı izleyecek

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Alanyaspor için son ortaya atılan isim ise Sergen Yalçın..

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından hafta başında deneyimli teknik adam Mesut Bakkal ile yolları ayıran ve çalışmalarına alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde devam eden Aytemiz Alanyaspor'da hoca arayışları hız kazandı.



Yeni Alanya gazetesinin haberine göre; Kulislerde Tamer Tuna ismi ağırlık kazansa da Alanyaspor yönetiminin bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yönetimin sürpriz hamlesi ise Sergen Yalçın.



FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK



Hoca arayışlarını hızlandıran turuncu yeşilli ekipte, kulübe yakın kaynaklar, yönetimin Sergen Yalçın ile temas halinde olduğunu, hatta Yalçın'ın Fenerbahçe maçını tribünden izleyeceğini iddia etti.



Aytemiz Alanyaspor yönetimi hoca konusunda ser verip sır vermiyor ancak spor kamuoyunda Sergen Yalçın ile İstanbul'da pazarlıkların sonlandırılacağı ve Yalçın'ın haftabaşında imza atacağı konuşuluyor.