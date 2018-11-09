Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, PAÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavi olan bazı hasta ve hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalarda Prof. F.A. ile daha önce özel muayenehanesinde sekreter olarak çalışan N.İ.’nin üniversite hastanesine başvuran hasta ve hasta yakınlarından bıçak parası adı altında usulsüz para aldığını tespit etti.
Prof. F.A’nın üniversite hastanesine başvuran kritik derecedeki hastaların iletişim bilgilerini N.İ.’ye verdiği, N.İ.’nin de, hasta ya da hasta yakınlarını arayarak beyin ameliyatını asistanların yerine Prof. F.A.’nın yapması için 20 bin lira ödemeleri gerektiğini söylediği, bunun için kayıtsız şekilde para alındığı, makbuz istenmesine rağmen verilmediği tespit edildi. Kurulan düzende bazı hastalardan 20 bin lira ile 10 bin lira arasında para istendiği ve alındığı ortaya çıktı.
F.A.’nın para vermeyen hastaların ameliyatını gerçekleştirmediği, N.İ.’nin telefonuna çıkmayan hasta yakınlarını arayan F.A.’nın telefonu açmasını istediği öğrenildi. Öte yandan N.İ.’nin adresinde yapılan aramada, hastaların bilgilerinin kaydedildiği ajandaların ele geçirildiği belirtildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sev edilen F.A. ile N.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bıçak parası alan profesöre şok!
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, PAÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavi olan bazı hasta ve hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalarda Prof. F.A. ile daha önce özel muayenehanesinde sekreter olarak çalışan N.İ.’nin üniversite hastanesine başvuran hasta ve hasta yakınlarından bıçak parası adı altında usulsüz para aldığını tespit etti.
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