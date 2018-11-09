Milli Takım kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal



A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.



Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün aday kadrodan bir futbolcuyla birlikte saat 18.30'da Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, toplantının ardından saat 19.00'da stadyumda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



Türkiye ile Ukrayna'yı karşı karşıya getirecek özel müsabaka, 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Ukrayna maçının hemen ardından Antalya'dan İstanbul'a dönecek.