09 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor

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Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor
Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalanıyor.
Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor

Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı. Bu kapsamda 250 Altay tankı üretilecek.

Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile 24 Nisan'da sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verilmişti.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

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