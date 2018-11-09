Türkiye'den sert açıklama! Resti çekti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında "Türkiye, FIR Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir.

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