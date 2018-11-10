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İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!

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İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!
İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı! İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı! İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!

Olay, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavgaçıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. 

POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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